Двухметровая цепь с рубином пополнила коллекцию сетуского серебра в Псковском музее

12:04, 07 февраля 2022, ПАИ

Фонды Псковского музея-заповедника пополнились серебряной цепью народа сето с декоративным замком конца XIX – начала XX века, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Такие цепи называются разъемными, потому что концы их соединяются в замке, который у владелиц носит название «медальон» или «брошка». На оборотной стороне замка этой цепи находилась утраченная игла, крепившая его к одежде. Замок позолочен, украшен цветными ограненными стеклами и розовой шпинелью – драгоценным камнем, внешне похожим на рубин.

«Это единственный в нашей коллекции предмет среди крестьянских украшений с драгоценным камнем», - уточнили в музее.

Серебряные позолоченные накладки и оправы разноцветных вставок напоминают цветы и листья. На торцах замка напаяны ажурные орнаменты из свитой тугой веревочкой проволоки, пропущенной через вальцы, это так называемая «площеная скань». К ней привешены традиционные «колокольчики» со своеобразной бахромой из коротких цепочек. Промежуточным звеном служат монеты достоинством 10 копеек 1856, 1889 и 1897 годов. Венчают замок две фигурки птиц на верхнем торце.



Общий вес цепи более трехсот граммов, длина 241 см. Это традиционное украшение, характерное для печорско-эстонского пограничья. Единственный тип металлического «межэтнического украшения», которое в Печорском крае носили не только сето, но и русские женщины.

Бывшая владелица украшения не знает его происхождения, но стилистическая близость с работами мастера Роберта Юлиуса Хуго Хермана, дерптского ювелира, работавшего по заказам сето и создавшего свой стиль, заставляет предположить происхождение предмета из культурной среды этого народа. В Печорском музее хранится цепь, аналогичная представленной здесь по составу украшений замка с клеймом Р. Ю. Х. Хермана.



Цепь явно была в долговременном употреблении, о чем говорит потертость оборотной стороны замка, соприкасавшейся с одеждой, и отсутствие иглы-крепления, на месте которой находятся следы поздней чинки, но к украшению владельцы относились бережно и хорошая сохранность его и даже чинки зримо свидетельствуют об этом.



«В коллекции сетуского серебра Псковского музея-заповедника не было подобного экземпляра со сложно оформленными кастами и цветными вставками, имитирующими расцветшие цветы в декоре замка, который отличается к тому же и особенностями технологии изготовления. Новое приобретение музея вскоре можно будет увидеть на выставке в музейном комплексе Палаты Постниковых», - уточнили в музее.

Сето – малочисленный народ, проживающий близ Изборска и Малов в Печорском районе Псковской области и в прилегающих районах Эстонии. Постановлением Правительства РФ от 2010 года сето внесены в Единый перечень малочисленных народов страны. Сето сохранили язык, фольклор и костюм, который характеризуется обилием своеобразных металлических украшений.

Внимание к традициям сето и первые записи фольклора относятся к началу XIX века, а интерес к собирательству предметов украшений в полной мере проявился к концу XIX столетия. Предметы «серебряного убора» сетуских женщин были в коллекции известного псковского собирателя, купца первой гильдии, потомственного почетного гражданина Пскова Ф. М. Плюшкина, в музее Псковского археологического общества.