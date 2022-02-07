Четыре ребенка и женщина погибли в Краснодарском крае из-за отравления угарным газом

12:08, 07 февраля 2022, ПАИ

В Северском районе Краснодарского края из-за отравления угарным газом в частном доме погибли пять человек, четыре из них — дети, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие могло произойти из-за неисправности газового оборудования. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место выехали заместитель прокурора Краснодарского края и глава Северского района.

По факту трагедии на Кубани возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.