Четыре ребенка и женщина погибли в Краснодарском крае из-за отравления угарным газом
В Северском районе Краснодарского края из-за отравления угарным газом в частном доме погибли пять человек, четыре из них — дети, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
По предварительным данным, чрезвычайное происшествие могло произойти из-за неисправности газового оборудования. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, устанавливая причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, на место выехали заместитель прокурора Краснодарского края и глава Северского района.
По факту трагедии на Кубани возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
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