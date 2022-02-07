Псковичей предостерегают от паники из-за воя сирен 8 февраля
8 февраля в Пскове будет производиться проверка системы оповещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Проверка систем оповещения пройдет с 10:00 до 13:00 по адресам: улица Инженерная, 90, улица Шоссейная, 1, улица Ленина, 1 и улица Советская, 51.
Региональное ГУ МЧС России просит псковичей сохранять спокойствие.
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