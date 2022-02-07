О причине активности волков в Псковской области рассказал Виктор Мусатов
Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из радиостанций Пскова 7 февраля рассказал о причине активности волков в регионе.
По словам Виктора Мусатова, активность связана с экстренными мерами властей региона по регулированию численности кабана. Тогда пришлось сократить ее до 2,5 тысячи особей, что лишило волков основной кормовой базы. Животные стали пытаться прокормиться и поэтому начали выходить в населенные пункты.
«И здесь нужно население призвать к тому, чтобы быть благоразумными. Не нужно выбрасывать отходы от убоя животных, которых вы держите на улице в деревне, а потом удивляться, почему к вам волк пришёл», - сказал Виктор Мусатов.
Ранее сообщалось, что за пять лет в Псковской области численность волков сократилась на 17%.
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