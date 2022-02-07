О причине активности волков в Псковской области рассказал Виктор Мусатов

12:30, 07 февраля 2022, ПАИ

Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире одной из радиостанций Пскова 7 февраля рассказал о причине активности волков в регионе.

По словам Виктора Мусатова, активность связана с экстренными мерами властей региона по регулированию численности кабана. Тогда пришлось сократить ее до 2,5 тысячи особей, что лишило волков основной кормовой базы. Животные стали пытаться прокормиться и поэтому начали выходить в населенные пункты.

«И здесь нужно население призвать к тому, чтобы быть благоразумными. Не нужно выбрасывать отходы от убоя животных, которых вы держите на улице в деревне, а потом удивляться, почему к вам волк пришёл», - сказал Виктор Мусатов.

Ранее сообщалось, что за пять лет в Псковской области численность волков сократилась на 17%.