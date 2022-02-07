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Общество

Житель Плюсского района из-за старых обид ударил знакомую керамической тарелкой

12 марта 2021 года ранее судимый житель Плюсского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи в гостях у своей знакомой, из-за старых обид ударил женщину керамической тарелкой в лицо, сообщили в пресс-службе прокуратуры Плюсского района.

В результате женщина получила травмы лица, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья на срок менее трех недель.

Прокурором было поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Мужчине назначено наказание по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ в виде ограничения свободы сроком на один год.

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