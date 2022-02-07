Виктор Мусатов: Псковская область – экологически благополучный регион, но сильно замусоренный

13:02, 07 февраля 2022, ПАИ

Псковская область – экологически благополучный регион, но сильно замусоренный за последние годы. Об этом заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на одной из псковских радиостанций.

Один из слушателей сообщил, что возле одного из лесных озер обнаружил огромную свалку. Он предложил обустроить площадки для сбора мусора вблизи самых популярных для отдыха озёр.

Виктор Мусатов рассказал, что в прошлом году принимались меры по ликвидации свалок на территории лесного фонда совместно со специализированными организациями. По его словам, такая работа будет продолжена.

Что касается оборудования мест рекреации, уточнил Виктор Мусатов, этот вопрос постоянно держится на контроле. В частности, арендаторы лесных участков занимаются данной проблемой. «Но тут есть обратная сторона: каждое место для отдыха со временем превращается в мусорную свалку – тут вопрос и к экологической культуре граждан, и периодичности вывоза мусора», - добавил спикер.