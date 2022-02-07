В работе Telegram произошел сбой

13:08, 07 февраля 2022, ПАИ

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Отмечается, что пользователи испытывают трудности с отправкой сообщений.

У некоторых пользователей вообще не запускается приложение мессенджера, у других — проблемы с подключением к серверу. По данным Downdetector, проблемы у Telegram начались около 11:45 по Москве. На момент написания новости сервис зафиксировал около 858 отчётов.

Проблемы с работой Telegram наблюдаются преимущественно у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время у части пользователей мессенджер работает без сбоев.