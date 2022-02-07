Поступили сообщения о минировании офисов КПРФ в Пскове и Великих Луках
7 февраля поступило сообщение о заминировании обкома КПРФ в Пскове и горкома КПРФ в Великих Луках, сообщил Псковскому агентству информации первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.
По его словам, на месте находятся полиция, МЧС и кинологи. Будет происходить обследование зданий.
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