Поступили сообщения о минировании офисов КПРФ в Пскове и Великих Луках

13:12, 07 февраля 2022, ПАИ

7 февраля поступило сообщение о заминировании обкома КПРФ в Пскове и горкома КПРФ в Великих Луках, сообщил Псковскому агентству информации первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

По его словам, на месте находятся полиция, МЧС и кинологи. Будет происходить обследование зданий.