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Общество

Елена Полонская: Социальные выплаты – это неприкосновенные деньги от государства

Глава Пскова Елена Полонская поддержала закон о запрете на списание социальных выплат за долги по банковским кредитам или по решению суда в счет погашения задолженности. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Глава города отметила, что в её адрес еженедельно поступают просьбы оказать содействие по возврату незаконно списанных средств.

«С единственного источника дохода, будь то пенсия по потере кормильца, по инвалидности или детские пособия, по решению суда приставы удерживают средства в счет погашения задолженности», - рассказала Елена Полонская, добавив, что часто проблема усугубляется тем, что информация о погашении долга перед банком или другой кредитной организацией не передана приставам своевременно.

«На мой взгляд, социальные выплаты – это неприкосновенные деньги от государства, вне зависимости, есть долг или нет», - добавила глава Пскова.

Псковичи, которые столкнулись с нарушением закона в данной сфере, могут звонить по телефону 66-08-06.

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