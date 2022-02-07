Эксперт оценил возможность полного истребления кабанов в Псковской области

13:29, 07 февраля 2022, ПАИ

Меры, принимаемые в Псковской области в целях сокращения численности кабана, не приведут к полному истреблению этих животных в регионе. Об этом сообщил в эфире одной из псковских радиостанций председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Житель Гдовского района поинтересовался, а не исчезнут ли в Псковской области полностью кабаны после мер, которые сейчас предпринимаются.

Виктор Мусатов отметил, что поддержание плотности кабана на уровне 0,25 особи на 1000 гектаров – рекомендации Правительства России, которые регион должен соблюдать.

«Не выбьем ли мы всего кабана? Думаю, что нет. Наши коллеги из соседних стран, которые также столкнулись с этой проблемой, в частности Белоруссия, говорят, что если они ставят цель довести плотность кабана до минимума, полностью довести её до нуля, то это при лесистости наших субъектов нереальная задача», – пояснил эксперт.