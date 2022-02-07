Более 5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:50, 07 февраля 2022, ПАИ

5 025 661 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 263,1 млн тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 млн исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 12 982 023 случая заболевания коронавирусом, 10 624 954 человека выздоровели, 336 023 – умерло.