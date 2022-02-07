Около 2,5 тысячи тонн рыбы выловили из Псковско-Чудского озера за год

13:58, 07 февраля 2022, ПАИ

Около 2,5 тысячи тонн рыбы выловили в российской части Псково-Чудского водоёма за прошлый год. Об этом сообщил в эфире одной из псковских радиостанций председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Эксперт подчеркнул, что рыбный промысел в Псковской области находится на достаточно высоком уровне.

«Если брать Псковско-Чудской водоём, то у нас объём добычи рыбы за год составил порядка 2,5 тысячи тонн, а иногда он достигает и четырёх тысяч тонн. Это, наверное, самый большой объём вылова водных биологических ресурсов по сравнению с другими водоёмами Северо-Запада», – отметил Виктор Мусатов.