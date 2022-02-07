Причины и профилактику ДТП обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
7 февраля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая состоянию аварийности на дорогах Псковской области.
О статистике ДТП в регионе за 2021 год, причинах аварий и их профилактике расскажут начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов и начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.
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