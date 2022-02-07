С помощью «Почты России» псковичи могут войти в регистр доноров костного мозга

14:13, 07 февраля 2022, ПАИ

С помощью «Почты России» псковичи могут войти в регистр доноров костного мозга, сообщили Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области.

«Почта России», Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) и Русфонд подвели итоги пилотного проекта, который открыл новый этап в развитии донорства костного мозга в России. За шесть месяцев с момента его запуска в июле 2021 года почта отправила письма от Национального РДКМ с наборами для взятия биообразца 4 724 добровольцам, среди них порядка 650 – жители Северо-Западного региона. Все они получили возможность вступить в регистр удаленно, без визита в лабораторию для сдачи крови.

Заявки поступили из 82 регионов России. Больше всего желающих стать потенциальными донорами костного мозга живет в Москве (668 человек), Московской области (414 человек), Санкт-Петербурге (384 человека), Краснодарском крае (225 человек), Новосибирской области (175 человек), Свердловской области (157 человек).

«В регионах Северо-Запада о своем намерении стать потенциальными донорами костного мозга заявила 642 человека. Уверен, количество таких заявок будет расти, ведь проект буквально жизненно важный», – прокомментировала директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Дмитрий Серебренников.

«Проект с «Почтой России» вывел рекрутинг потенциальных доноров в нашей стране на качественно новый уровень. Возможность стать потенциальным донором костного мозга теперь есть буквально у каждого. За минувший год разослано почти 5 000 наборов, в этом году мы надеемся сохранить темпы и рассчитываем на 10 000 – 12 000 заявок. Благодаря настройке личного кабинета мы сможем оповещать добровольцев о доставке им наборов и контролировать сроки отправки и доставки образцов в регистр. «Почта России» берёт на себя логистику, вкладывается в автоматизацию и улучшение коммуникаций регистра с добровольцами, сотрудники компании в Москве и регионах сами стали потенциальными донорами, для популяризации темы донорства они участвуют в организации донорских акций и подключают к участию в проекте партнёров. Это очень красивый благотворительный проект. «Почта России», спасибо!» – прокомментировала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

«Почта России», Национальный РДКМ и Русфонд продолжат сотрудничество и в 2022 году. Специально для этого проекта почта доработала функционал личного кабинета Национального РДКМ: теперь по каждой заявке можно увидеть весь путь от отправки набора добровольцу до получения собранного биообразца регистром, в том числе период нахождения конверта у потенциального донора. Внесенные изменения позволят получать более глубокую аналитику о движении писем и присылать уведомления тем людям, которые по каким-то причинам не забирают конверты на почте или задерживаются с отправкой биоматериала.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в Информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образца бесплатна для добровольца –

её оплачивает «Почта России».