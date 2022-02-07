Житель Ленинградской области пострадал в ДТП в Стругокрасненском районе
В деревне Маяково Стругокрасненского района в результате лобового столкновения автомобилей пострадал водитель, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На трассе Санкт-Петербург – Псков в Стругокрасненском районе 65-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Škoda Fabia, за рулём которого был житель Ленинградской области.
В результате ДТП водитель Škoda получил незначительные травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарной части из Струг Красных.
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