110 человек погибли в ДТП в Псковской области в 2021 году
В 2021 году в Псковской области в ДТП погибли 110 человек. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.
При этом он отметил, что среди детей в 2021 году 7 человек погибли в ДТП. Более половины — в качестве пассажиров из-за беспечности взрослых.
По словам Сергея Семенова, это большой показатель для региона, но в целом наблюдается положительная динамика по сокращению жертв ДТП.
«Сократилось и количество погибших, пострадавших, также сократились опрокидывания, наезды на пешеходов», - заключил Сергей Семенов.
Слышали ли вы про биткоин?
Разницу между платными родами и родами по ОМС объяснили в Псковском перинатальном центре
Более 9 тысяч не пристёгнутых ремнём безопасности человек выявили в Псковской области