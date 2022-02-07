110 человек погибли в ДТП в Псковской области в 2021 году

14:20, 07 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области в ДТП погибли 110 человек. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 февраля.

При этом он отметил, что среди детей в 2021 году 7 человек погибли в ДТП. Более половины — в качестве пассажиров из-за беспечности взрослых.

По словам Сергея Семенова, это большой показатель для региона, но в целом наблюдается положительная динамика по сокращению жертв ДТП.

«Сократилось и количество погибших, пострадавших, также сократились опрокидывания, наезды на пешеходов», - заключил Сергей Семенов.