Псковский Роспотребнадзор проводит горячую линию по вопросам качества косметики

14:22, 07 февраля 2022, ПАИ

В период с 7 по 18 февраля Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Тематическое консультирование потребителей проходит с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по следующим телефонам:

- Псков: 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03;

- Великие Луки: 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01;

- Невель и Опочка: 8(81151) 2-54-02, 8(81138) 2-24-23;

- Остров: 8(81152) 3-28-98;

- консультационный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» 8(8112) 66-21-16.