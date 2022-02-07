Псковичей приглашают присоединиться к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Жителей Псковской области приглашают поучаствовать в шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью — 2022», которая проходит в России с 7 по 14 февраля. Акция приурочена к Международному дню книгодарения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Псковская областная универсальная научная библиотека, на площадке которой организован сбор новых книг, участвует в проекте на протяжении ряда лет. Литература поможет пополнить библиотечные фонды. Стать «дарителем» может любой желающий.
Организаторы считают целью проекта напоминание о том, что книга была и остается прекрасным подарком. Цель акции — собрать книги для библиотек, которым не хватает новых изданий для обновления их фондов.
Общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью — 2022» проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской государственной детской библиотеки. За все годы к акции присоединились все российские регионы. Совместными усилиями было собрано и передано в библиотечные фонды, требующие обновления, около 500 тысяч книг.
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