Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе
В районе деревни Алоль Пустошкинского района сегодня около 14 часов произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, в сторону Пскова двигался легковой автомобиль «Тойота Венза», водитель которого не учёл погодные условия, скользкое дорожное покрытие, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и совершил столкновение с автомашиной «Лада–9».
В результате дорожно-транспортного происшествия один из участников происшествия получил незначительные травмы, помощь ему была оказана на месте сотрудниками скорой помощи.
На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные службы.
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