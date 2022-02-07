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Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Пустошкинском районе

В районе деревни Алоль Пустошкинского района сегодня около 14 часов произошло дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, в сторону Пскова двигался легковой автомобиль «Тойота Венза», водитель которого не учёл погодные условия, скользкое дорожное покрытие, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и совершил столкновение с автомашиной «Лада–9».

В результате дорожно-транспортного происшествия один из участников происшествия получил незначительные травмы, помощь ему была оказана на месте сотрудниками скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД, дорожные службы.

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