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Общество

В России планируют сделать похороны госуслугой

Фото: РБК

В феврале планируется внести в Госдуму проект нового закона о похоронах, согласно которому похоронное дело станет госуслугой, а ритуальные агентства будут получать разрешение на свою деятельность, и все организации будут внесены в реестр, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в нижней палате, а также на источник, близкий к администрации президента.

Новый законопроект предполагает замену действующего закона «О погребении и похоронном деле», который был принял в 1996 году. Инициатива находится на стадии разработки.

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов пояснил, что обновление закона необходимо для защиты прав граждан, потерявших близких. Задача нового закона не только в защите, но и в цифровизации применительно к отрасли и государственный надзор за деятельностью, чтобы пресечь противоправные действия со стороны участников процесса.

Кроме того, закон обяжет юридические лица и индивидуальных предпринимателей получать разрешение на похоронную деятельность. Выдачей разрешений будет заниматься уполномоченный орган субъекта федерации в сфере похоронного дела. Заявки будут приниматься через порталы госуслуг, где будет указаны оказываемые ими услуги и цена.

По словам источника «Ведомостей», планируется также разработать список недобросовестных ритуальных служб, у которых будут отбирать лицензию. 

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