Михаил Ведерников поручил усилить контроль за уборкой снега на трассах и во дворах

16:00, 07 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте сообщил, что дал ряд поручений в связи с непростыми погодными условиями в регионе.

Губернатор подчеркнул, что мосты и дороги в целом поддерживаются в порядке, тогда как дворы становятся хронической проблемой, и поручил главе администрации Пскова Борису Елкину усилить контроль, направив больше ресурсов на уборку снега в городе. Глава региона заметил, что управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, будут получать штрафы, пока не научатся работать.

Также Михаил Ведерников поручил заместителю губернатора Василию Осипову связаться с федеральными и региональными подрядчиками, которые убирают от снега трассы, и призвал удостовериться, что они готовы обеспечить безопасность дорожной сети.

Отдельное совещание было проведено с энергетиками по вопросу организации усиленной совместной работы. Утром без света в регионе было порядка 100 населённых пунктов. Россети были переведены в режим повышенной готовности.