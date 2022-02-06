Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с победами на всероссийских соревнованиях

16:11, 07 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов региона с успешным выступлением на всероссийских соревнованиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Взрослая и юниорская сборная Псковской области по тхэквондо (ИТ) приняли участие в Чемпионате и Первенстве России, которое прошло 2—6 февраля в Сочи.

Денис Стволов, проведя 4 боя с соперниками из Самарской, Тюменской, Свердловской областей и Москвы, занял первое место и вошел в состав сборной России на Первенство Европы. Спортсмен выступал в категории свыше 75 кг «юниоры 16–17 лет».

Псковские тхэквондисты также заняли целый ряд вторых и третьих мест как в личных, так и в командных зачетах, каждый день поднимаясь на пьедестал и разворачивая флаг Псковской области.

Сразу несколько медалей псковские спортсмены завоевали и на Чемпионате и Первенстве России по джиу-джитсу, которые прошли в Санкт-Петербурге. Так, Ксения Лапина стала второй в категории до 14 лет, а Владислав Сапрыкин стал третьим в категории до 18 лет. Серебряные медали — у Вероники Кутузовой и Анастасии Ребезовой.

Все эти девушки-спортсменки вошли в состав сборной России и теперь будут представлять нашу страну на Чемпионате Европы в Греции.

«Поздравляю спортсменов и их тренеров с победами! Гордимся!», - отметил губернатор.