Преподаватель ПсковГУ проведёт вебинар, посвящённый математическому развитию дошкольников

16:51, 07 февраля 2022, ПАИ

Псковских родителей приглашают принять участие в вебинаре на тему «Математическое развитие дошкольников в вопросах и ответах», который проведёт старший преподаватель кафедры образовательных технологий Псковского государственного университета Татьяна Алексеева. Вебинар состоится 9 февраля в 18:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

У участников мероприятия будет возможность задать любые вопросы по проблемам математического развития дошкольников как младшего, так и старшего дошкольного возраста.

Вопросы могут быть сформулированы как в режиме онлайн, так и офлайн (посредством регистрационной формы).

Регистрация на вебинар доступна по этой ссылке.

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