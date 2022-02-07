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Общество

Организовать работу по популяризации ГИС ЖКХ в Псковской области поручил Василий Осипов

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел рабочее совещание с профильными специалистами и руководством муниципалитетов, посвященное работе с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов обсудил с участниками совещания привлечение жителей Псковской области к использованию ГИС ЖКХ. Сейчас в системе имеют личные кабинеты более 16 тысяч человек.

«Министерство строительства и ЖКХ РФ поставило перед регионом задачу привлечь к использованию ГИС ЖКХ не менее 10% жителей старше 14 лет до конца текущего года. Мы должны не формально подойти к этому вопросу, а рассказать о достоинствах сервиса, благодаря которым он будет полезным для граждан», — подчеркнул Василий Осипов.

В первую очередь, для регистрации в ГИС ЖКХ достаточно иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах». После принятия лицензионного соглашения будет сформирован личный кабинет, где гражданин сможет направить сообщения или жалобы, получить информацию о субсидиях за оплату ЖКХ. Здесь же публикуются данные о профилактических работах на инженерных сетях.

Самое главное — оплата коммунальных платежей, которая производится через информационную систему без комиссии. Также в ГИС ЖКХ собраны ряд других электронных сервисов.

Участники совещания обсудили различные варианты распространения информации о ГИС ЖКХ, в том числе привлечение в районах и городских округах волонтерского корпуса для разъяснения и помощи в создании личного кабинета.

Для распространения информации, по словам Василия Осипова, необходимо задействовать все ресурсы, чтобы в ближайшее время набрать положительную динамику в этом вопросе.

В рамках рассмотрения вопроса о размещении в ГИС ЖКХ договоров на предоставление коммунальных услуг Василий Осипов поблагодарил всех специалистов за плодотворную работу. Регион по данному показателю находится в «зеленой» зоне.

«Остались единичные случаи отсутствия документов. Все списки мы направим в муниципалитеты. Поручаю разобраться со всеми случаями в кратчайшие сроки», — подчеркнул Василий Осипов.

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