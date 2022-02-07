Студентки ПсковГУ взяли серебро на Кубке Великого Новгорода по регби на снегу
Женская сборная Псковского государственного университета заняла второе место в Кубке Великого Новгорода по регби на снегу. 5 февраля девушки вышли на поле против команды «Нева» из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу спортсменов из северной столицы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Участие в соревнованиях приняли сборные команды из Новгородской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей, а также Москвы, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.
Женской команде ПсковГУ по регби всего два года, но на её счёту уже немалое количество турниров: чемпионат Федеральной регбийной лиги, Универсиада учащихся, Всероссийская спартакиада, Снежное регби в Зеленограде и множество побед в студенческих соревнованиях, рассказали в вузе. Мужская команда также показывает неплохие результаты на соревнованиях разных уровней.
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