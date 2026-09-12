Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали в Островском районе

10:59, 12 сентября 2026, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали сегодня, 12 сентября, в Островском районе на базе «Юность». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Соревнования продлятся до 13 сентября. Сегодня проходит гонка на лыжероллерах свободным стилем. Дистанция зависит от возрастной группы и составляет три, пять или десять километров.

На следующий день, 13 сентября, участники выйдут на кросс. Им предстоит преодолеть один, два или четыре километра.

Медали будут разыграны в девяти возрастных категориях.