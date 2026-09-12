Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали в Островском районе
Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали сегодня, 12 сентября, в Островском районе на базе «Юность». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Соревнования продлятся до 13 сентября. Сегодня проходит гонка на лыжероллерах свободным стилем. Дистанция зависит от возрастной группы и составляет три, пять или десять километров.
На следующий день, 13 сентября, участники выйдут на кросс. Им предстоит преодолеть один, два или четыре километра.
Медали будут разыграны в девяти возрастных категориях.
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Чемпионат и первенство Псковской области по лыжероллерам и кроссу стартовали в Островском районе
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