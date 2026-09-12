Всероссийские соревнования по брейкингу проходят в Пскове

09:32, 12 сентября 2026, ПАИ

Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble проходят в псковском центре «Простория» сегодня, 12 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.

Турнир продлится до 13 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 376 тысяч рублей.

Первый день стартовал с отборочных выступлений девушек в двух возрастных группах – 10–12 и 13–15 лет. В 11:30 стартуют финалы в этих категориях. Кроме того, в этот день станут известны имена победителей среди юношей в этих же возрастных группах и среди мужчин и женщин старше 19 лет.

Во второй день призы разыграют остальные возрастные группы, а также мужские и женские команды.