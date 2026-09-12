Всероссийские соревнования по брейкингу проходят в Пскове
Всероссийские соревнования по брейкингу Break Rumble проходят в псковском центре «Простория» сегодня, 12 сентября, сообщает корреспондент ПАИ.
Турнир продлится до 13 сентября. Призовой фонд соревнований составляет 376 тысяч рублей.
Первый день стартовал с отборочных выступлений девушек в двух возрастных группах – 10–12 и 13–15 лет. В 11:30 стартуют финалы в этих категориях. Кроме того, в этот день станут известны имена победителей среди юношей в этих же возрастных группах и среди мужчин и женщин старше 19 лет.
Во второй день призы разыграют остальные возрастные группы, а также мужские и женские команды.
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