Студенты филиала ПсковГУ стали золотыми призерами регионального чемпионата по ММА

17:20, 07 февраля 2022, ПАИ

Студенты Великолукского филиала Псковского государственного университета Артём Филиппов и Валерий Каравайский заняли первые места по итогам чемпионата и первенства региона по смешанному боевому единоборству ММА. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Поздравляем наших студентов и желаем дальнейших спортивных достижений», - отмечает официальное сообщество филиала ПсковГУ в Великих Луках.

Отметим, что участниками соревнований стали спортсмены из разных городов и районов Псковской области. Они сражались за право войти в состав региональной сборной для дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях.