Как изменились размеры пособий с февраля 2022 года

17:30, 07 февраля 2022, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда по Псковской области информирует жителей региона, как изменились размеры пособий с февраля 2022 года.

С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал

Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен на 40 646 руб. и теперь составляет 524 527,9 руб. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился после индексации на 53 712,27 руб. и составляет 693 144,1 руб.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 168 616,2 руб.

В Псковской области с 2007 г. более 47,2 тысячи семей получили сертификат на материнский капитал, почти 4 тысячи из них в 2021 г.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 65 166 жителей региона из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму.

Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 руб. в месяц.

- Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 руб. в месяц),

- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 руб. в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 руб. в месяц).

Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации), также индексируется с 1 февраля на 8,4%.

Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.

В Псковской области эти меры поддержки охватывают почти 4 тысячи получателей.

Пособие на погребение

В феврале увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого месяца составляет 6 964,68 руб.