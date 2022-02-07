Кузьмин назвал гонку лыжницы Натальи Непряевой невероятной

17:53, 07 февраля 2022, ПАИ

«Непряева — это просто невероятная гонка», - рассказал псковский спортсмен, мастер спорта по биатлону Александр Кузьмин в эфире проекта ПАИ «Олимпийский дайджест».

«Я понимал, что будет сложно, многие подумали, что на этом все, но тут переодевание, надевает коньковые лыжи, едет коньком и начинает «съедать» спортсменок», - поделился впечатлениями Кузьмин. По его словам, олимпийская спортсменка грамотно распределила свои силы, что и привело к серебру.

Александр Кузьмин уверен, что в каждой лыжной гонке сборная России будет брать медали, а серебро Натальи Непряевой не только ее победа, но и всего лыжного спорта.

Напомним, что Наталья Непряева завоевала для России первую медаль на Олимпиаде в Пекине - выиграла серебро в скиатлоне. В скиатлоне лыжники половину дистанции проходят классическим ходом, после чего меняют лыжи и вторую половину идут коньковым ходом.