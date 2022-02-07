Александр Кузьмин: Главный соперник России в лыжных видах спорта — Норвегия

18:05, 07 февраля 2022, ПАИ

По словам псковского спортсмена, мастера спорта по биатлону Александра Кузьмина главный соперник России в лыжных видах спорта на Олимпиаде в Пекине — Норвегия. Об этом он заявил в эфире программы «Олимпийский дайджест» 7 февраля.

«Каждый год доказывают, что они лучшие в мире. В эстафетах, личных гонках они будут бороться», — уверен спортсмен, но при этом он заявляет, что часто «Олимпиада нам дарит сенсации». Так, Кузьмин отметил, что Олимпиада заставляет спортсменов быть мотивированными и показывать невероятные результаты и что важна психология.

На данный момент у норвежских спортсменов две золотые медали и две бронзовые. Первый олимпийский чемпион определился в женском скиатлоне: золото завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг.