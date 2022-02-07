8 марта в Псковском Доме офицеров пройдёт праздничный концерт

18:21, 07 февраля 2022, ПАИ

8 марта в Доме офицеров состоится праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. В этом году праздничное мероприятие пройдёт под названием «Мужчина, женщина, весна». Об этом сообщил паблик театра танца «Русские узоры».

В концертной программе примут участие творческие коллективы Дома офицеров и солисты города Пскова. Коллектив театра танца «Русские узоры» представит вниманию зрителей новые хореографические композиции в современных танцевальных жанрах.

Украсят концерт выступления солистов города Пскова и Псковского цирка. Начало концерта 8 марта в 16:00.