В Бурачках таможенники обнаружили незадекларированные части квадроцикла в частном транспорте

18:42, 07 февраля 2022, ПАИ

На таможенном посту МАПП «Бурачки» при таможенном досмотре транспортного средства сотрудники таможни обнаружили незадекларированные части квадроцикла. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Гражданин Российской Федерации, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, умолчал о перемещаемом принадлежащем ему товаре.

При осмотре грузового транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники таможни предположили, что в кузове может находиться незадекларированный товар. Таможенный досмотр подтвердил предположение таможенников. В кузове обнаружены части четырёхколёсного мотовездехода. Общий вес брутто бывших в употреблении частей мототехники составил более 161 килограмма. Среди них — двигатель квадроцикла, рулевая рейка с элементами управления, два колеса на литых дисках, радиатор с патрубками, топливный бак, сиденье, пластиковые части кузова, две подставки для ног, багажник и две лебёдки. Бывшие в употреблении запчасти квадроцикла весом более 160 килограммов относятся к товару не для личного пользования и должны быть задекларированы в общем порядке с подачей декларации на товары.

По мнению гражданина, перевозимые по просьбе друга товары декларировать не было необходимости.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России по факту недекларирования товаров. Части квадроцикла помещены на ответственное хранение. Проводятся проверочные мероприятия.