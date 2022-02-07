Причины и профилактику ДТП обсудили в медиацентре ПАИ

21:02, 07 февраля 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая аварийности на дорогах Псковской области.

О статистике ДТП в регионе за 2021 год, причинах аварий и их профилактике рассказали начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов и начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.

Для вас мы узнали, что:

за 2021 год сотрудники ГИБДД пресекли 624 тысячи правонарушений, 525 из них было выявлено с помощью камер автоматической видеофиксации;

в 2021 году в Псковской области в ДТП погибло 110 человек, в том числе семь детей;

более девяти тысяч не пристёгнутых ремнём безопасности человек выявили в Псковской области;

2 545 пьяных водителей задержали в Псковской области за 2021 год, 397 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно;

с 1 по 9 января сотрудники ГИБДД пресекли в Псковской области более 2 300 административных правонарушений;

новые патрульные мотоциклы получили сотрудники ДПС в Псковской области;

риск попасть в ДТП повышается, если водитель двигается быстрее или медленнее средней скорости потока;

наиболее аварийными участками в Пскове стали улица Инженерная, 90в, улица Розы Люксембург, 22 и улица Советская, 13. Ещё одна точка находится за пределами Пскова: речь о трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией.

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