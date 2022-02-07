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Общество

Причины и профилактику ДТП обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая аварийности на дорогах Псковской области.

О статистике ДТП в регионе за 2021 год, причинах аварий и их профилактике рассказали начальник управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Семенов и начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук.

Для вас мы узнали, что:

  • за 2021 год сотрудники ГИБДД пресекли 624 тысячи правонарушений, 525 из них было выявлено с помощью камер автоматической видеофиксации;
  • в 2021 году в Псковской области в ДТП погибло 110 человек, в том числе семь детей;
  • более девяти тысяч не пристёгнутых ремнём безопасности человек выявили в Псковской области;
  • 2 545 пьяных водителей задержали в Псковской области за 2021 год, 397 из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно;
  • с 1 по 9 января сотрудники ГИБДД пресекли в Псковской области более 2 300 административных правонарушений;
  • новые патрульные мотоциклы получили сотрудники ДПС в Псковской области;
  • риск попасть в ДТП повышается, если водитель двигается быстрее или медленнее средней скорости потока;
  • наиболее аварийными участками в Пскове стали улица Инженерная, 90в, улица Розы Люксембург, 22 и улица Советская, 13. Ещё одна точка находится за пределами Пскова: речь о трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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