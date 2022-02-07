Московские онкологи провели для псковских коллег мастер-класс

21:33, 07 февраля 2022, ПАИ

Сегодня специалисты из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина провели большой мастер-класс на базе Псковского онкологического диспансера. Об этом сообщил ПАИ главврач медицинского учреждения Александр Юров. Мастер-класс прошёл под руководством заместителя директора по образовательной деятельности ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Петровского Александра Валерьевича.

«Коллеги провели мультидисциплинарные консилиумы в профильных отделениях с разбором клинических случаев и отработкой практических навыков, во-второй половине дня врачи познакомились с пятью обучающими докладами от специалистов, в том числе и в онлайн режиме», - подвёл итоги мастер-класса Александр Юров.

Данное мероприятие направлено на улучшение качества диагностики и лечения рака молочной железы в нашем регионе, так как заболевание этой локализации занимает лидирующую строчку среди заболеваемости у женщин в Псковской области. Мероприятие аккредитовано в системе НМО! Спасибо коллегам за дополнительный опыт