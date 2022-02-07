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По новым правилам Роспотребнадзора врачи поликлиник могут открыть и закрыть больничный по коронавирусу дистанционно

Галина Невалённая рассказала о новых правилах работы псковских врачей. Фото ПАИ

По новым правилам Роспотребнадзора врачи, наблюдающие коронавирусных больных с лёгким течением, могут выписать их после лечения дистанционно. Об этом заявила ПАИ главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Другими словами, пациенту даже не надо приходить на приём в поликлинику. Роспотребнадзор отменил взятие контрольных мазков при выписке. Выписка проходит на основании самочувствия пациента.

«Мы выписываем пациентов по мере выздоровления. Кто-то за неделю вылечился, кто-то, может быть, больше. Если пациенту необходимо на лечение больше чем семь дней, естественно, что больничный лист продлевается», – сказала главврач.

Для продления больничного можно обратиться в кол-центр, также не приходя в поликлинику.

 

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