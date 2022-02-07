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Общество

Великолукские поликлиники будут работать по новому графику

Поликлиники Великолукской межрайонной больницы будут работать по новому графику. Фото: «Рэмси Диагностика»

Вносятся изменения в работу амбулаторно-поликлинических служб города Великие Луки. Об этом сообщил паблик ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Теперь поликлиники будут работать в следующем режиме:
– с 08:00 до 20:00 (понедельник-пятница),
– с 08:00 до 18:00 (суббота),
– с 08:00 до 17:00 (воскресенье),

Данный график работы актуален для всех поликлиник учреждения (поликлиника № 1 на ул. Пионерской, д.10, поликлиника № 2 на ул. Дружбы, д. 11, поликлиника № 3 в дер. Золотково, д. 2, филиал «Куньинский» на ул. Больничной, д. 26).

«Железнодорожная поликлиника не является подведомственным учреждением Великолукской межрайонной больницы», – сообщает паблик медучреждения.

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