Великолукские поликлиники будут работать по новому графику

23:21, 07 февраля 2022, ПАИ

Вносятся изменения в работу амбулаторно-поликлинических служб города Великие Луки. Об этом сообщил паблик ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

Теперь поликлиники будут работать в следующем режиме:

– с 08:00 до 20:00 (понедельник-пятница),

– с 08:00 до 18:00 (суббота),

– с 08:00 до 17:00 (воскресенье),

Данный график работы актуален для всех поликлиник учреждения (поликлиника № 1 на ул. Пионерской, д.10, поликлиника № 2 на ул. Дружбы, д. 11, поликлиника № 3 в дер. Золотково, д. 2, филиал «Куньинский» на ул. Больничной, д. 26).

«Железнодорожная поликлиника не является подведомственным учреждением Великолукской межрайонной больницы», – сообщает паблик медучреждения.