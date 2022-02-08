Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Пскова обращаются к главе города с просьбой помочь с возвращением списанных приставами средств

Жители Пскова обращаются к главе города Елене Полонской с просьбой помочь с возвращением списанных приставами средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«С единственного источника дохода, будь то пенсия по потере кормильца, по инвалидности или детские пособия, по решению суда приставы удерживают средства в счет погашения задолженности, - сообщила глава города. - Часто проблема усугубляется еще тем, что информация о погашении долга перед банком или другой кредитной организацией не передана приставам своевременно. Деньги продолжают списывать. Вместе мы решаем проблему, как их вернуть. Зачастую такой цикл отнимает большое количество времени и сил у заявителя. На мой взгляд, социальные выплаты - это неприкосновенные деньги от государства, вне зависимости, есть долг или нет!»

Елена Полонская рассказала, что полностью поддерживает принятый закон о запрете на списание социальных выплат за долги по банковским кредитам или по решению суда в счет погашения задолженности.

«Инициатива, направленная на социальную поддержку граждан, является одним из приоритетных направлений народной программы по поручениям президента, которые реализовала партия «Единая Россия», - сказала она. - Уверена, теперь псковичам не придется сталкиваться с ситуациями незаконного списания средств с социальных выплат. Если вы столкнулись с нарушением закона в этой сфере, звоните по телефону 66-08-06».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Прямое авиасообщение между Псковом и Калининградом планируется возобновить в марте
08 февраля 2022

294 человека оштрафовали в Псковской области за нарушение масочного режима
08 февраля 2022

Ежедневно с улиц Пскова вывозится тысяча кубометров снега - Борис Елкин
08 февраля 2022

Зарплату до 170 тысяч рублей предлагают врачам Псковской инфекционной больницы
08 февраля 2022

Добровольцы из Острова получили благодарности от главы района
08 февраля 2022

Каждый десятый россиянин отказался от общественного транспорта из-за COVID-19
08 февраля 2022

Псковичей просят помочь с заменой сена в зооприюте «Лесопилка»

08 февраля 2022

Мокрый снег и небольшой минус ожидается в Пскове 8 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...