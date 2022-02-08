Жители Пскова обращаются к главе города с просьбой помочь с возвращением списанных приставами средств

08:27, 08 февраля 2022, ПАИ

Жители Пскова обращаются к главе города Елене Полонской с просьбой помочь с возвращением списанных приставами средств, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«С единственного источника дохода, будь то пенсия по потере кормильца, по инвалидности или детские пособия, по решению суда приставы удерживают средства в счет погашения задолженности, - сообщила глава города. - Часто проблема усугубляется еще тем, что информация о погашении долга перед банком или другой кредитной организацией не передана приставам своевременно. Деньги продолжают списывать. Вместе мы решаем проблему, как их вернуть. Зачастую такой цикл отнимает большое количество времени и сил у заявителя. На мой взгляд, социальные выплаты - это неприкосновенные деньги от государства, вне зависимости, есть долг или нет!»



Елена Полонская рассказала, что полностью поддерживает принятый закон о запрете на списание социальных выплат за долги по банковским кредитам или по решению суда в счет погашения задолженности.



«Инициатива, направленная на социальную поддержку граждан, является одним из приоритетных направлений народной программы по поручениям президента, которые реализовала партия «Единая Россия», - сказала она. - Уверена, теперь псковичам не придется сталкиваться с ситуациями незаконного списания средств с социальных выплат. Если вы столкнулись с нарушением закона в этой сфере, звоните по телефону 66-08-06».