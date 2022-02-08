Борис Елкин по-прежнему недоволен качеством работы псковских управляющих компаний

08:39, 08 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин по-прежнему недоволен качеством работы псковских управляющих компаний. «Благодарю псковичей за обратную связь. Вместе мы заставим «управляйки» работать и обязательно наведем порядок», - написал он в своём Instagram.

Он также добавил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Пскове еще несколько дней. В связи с этим перед подрядными организациями стоит задача «мобилизоваться по максимуму и уделить особое внимание очистке и обработке тротуаров».



«Продолжаем пристальный контроль за работой управляющих компаний во дворах. За прошедшую неделю Контрольное управление составило восемь протоколов об административных правонарушениях: по три протокола на ООО «ЖС 13» и ООО «Сервис», по одному протоколу на ООО «Наш Дом Псков» и «Городская управляющая компания». Выдано 17 уведомлений о явке управляющих компаний на составление протоколов. Некоторые из них тоже получат не по одному протоколу, а значит, уже попадают на штрафы», - уточнил Борис Елкин.



По его словам, отработка обращений граждан, которые поступают по различным каналам, в том числе в социальных сетях, продолжается. В списке уже значится 18 проверочных мероприятий.



