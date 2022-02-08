Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Об этом пишет РИА Новости.

«Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей», - написал Володин.

По его словам, осталось много пробелов в законодательстве, поэтому работу нужно продолжить. «Например, на днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам», - добавил Володин.

Он также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать правоприменительную практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям Уголовного кодекса.

Володин заявил, что педофилов необходимо наказывать максимально жестко, даже если преступление совершено впервые.

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, 28 января.

Теперь такая мера наказание будет распространяться на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14); случаи, когда жертвами стали два и более ребенка; ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Инициативу об ужесточении наказания внесли в Госдуму в сентябре после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

08 февраля 2022

Прямое авиасообщение между Псковом и Калининградом планируется возобновить в марте
08 февраля 2022

294 человека оштрафовали в Псковской области за нарушение масочного режима
08 февраля 2022

Ежедневно с улиц Пскова вывозится тысяча кубометров снега - Борис Елкин
08 февраля 2022

Зарплату до 170 тысяч рублей предлагают врачам Псковской инфекционной больницы
08 февраля 2022

Добровольцы из Острова получили благодарности от главы района
08 февраля 2022

Каждый десятый россиянин отказался от общественного транспорта из-за COVID-19
08 февраля 2022

Псковичей просят помочь с заменой сена в зооприюте «Лесопилка»

08 февраля 2022

Мокрый снег и небольшой минус ожидается в Пскове 8 февраля

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...