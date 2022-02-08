Псковичам рассказали, в каких случаях записям в ЕГРН присваивается статус «архивный»

09:17, 08 февраля 2022, ПАИ

Статус «архивный» в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) присваивается, чаще всего, неактуальным на любой текущий момент времени записям в случае снятия объекта недвижимости с кадастрового учета и, в связи с этим, прекращения на него права, его ограничения, обременения объекта или сделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области

В настоящее время статус «архивный» присваивается земельным участкам автоматически в следующих случаях:

по истечении установленного законом срока. Автоматически, без заявления собственника, архивируются сведения о «временных» земельных участках, на которые не было зарегистрировано обременение: право собственности или аренды. Напомним, что данный статус существует до 1 марта 2022 года, после чего Росреестр присвоит таким участкам статус «архивный»; после совершения в отношении одного или нескольких земельных участков преобразования. Например, собственник пожелал создать из своего земельного участка два. В таком случае «исходному» земельному участку, из которого выходят два поменьше, в ЕГРН присваивается статус «архивный» – такой объект недвижимости перестал существовать и не может участвовать в гражданском обороте, его нельзя продать или купить.

«Объекту недвижимости статус «архивный» присваивается ещё в одном случае, но он относится только к зданиям, сооружениям и тому подобное. Если в собственности гражданина имеется разрушенный дом, эксплуатация которого невозможна, то по заявлению собственника такую постройку можно снять с учета. То есть собственник отказывается от такой недвижимости, чтобы не нести бремени его содержания, в том числе платить налоги», – отметила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Алёна Мотылева.

В отношении земельного участка такое правило не действует. Если собственник отказывается от своего права на земельный участок, то он передается в собственность государству или муниципалитету.