Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках

09:38, 08 февраля 2022, ПАИ

Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 6 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла на Октябрьском проспекте, 41/1.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.

Очевидцы происшествия отметили, что в настоящее время на данном участке дороги идут дорожные работы, и предположили, что из-за этого водитель мог не заметить пешехода.