Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках
Женщину сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 6 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла на Октябрьском проспекте, 41/1.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате произошедшего женщина получила различные травмы и была доставлена в больницу.
Очевидцы происшествия отметили, что в настоящее время на данном участке дороги идут дорожные работы, и предположили, что из-за этого водитель мог не заметить пешехода.
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