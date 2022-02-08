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Общество

Добровольцы из Острова получили благодарности от главы района

Глава Островского района Дмитрий Быстров вручил благодарности активным участникам добровольческого движения среди молодёжи Острова, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

На праздничном мероприятии «Остров добра» руководитель муниципалитета поблагодарил тех, кто в трудное время пандемии сплотился в дружный коллектив и искренне поддерживал всех, кто нуждался в помощи. По его словам, полезных и хороших дел было много: ребята раздавали средства индивидуальной защиты, доставляли пакеты с продуктами и лекарствами, поддерживали врачей, оказывали всестороннюю помощь пожилым островичам.

«Вы проявили свои лучшие человеческие качества, продемонстрировали щедрость души, отзывчивость, готовность достойно отвечать на сложные вызовы современного мира. С такими ребятами, как вы, не приходится беспокоиться за будущее страны. Я искренне вас благодарю за всё, что вы сделали», – сказал Дмитрий Быстров, обращаясь к волонтёрам.

В рамках мероприятия «Остров добра» также прошла презентация и церемония награждения участников молодёжных проектов «Есть идея!».

Диплом победителя за проект ECCO Ostrov глава Островского района вручил руководителю проекта Светлане Ибрагимовой, представляющей МБОУ «Гимназия». За участие в конкурсе молодёжных проектов благодарности получили Александр Дубровский (проект «Место культуры», МБУК Центр культуры «Юбилейный»), Анастасия Егорова (проект «Школьный медиацентр», средняя школа № 7 имени В. Н. Пушкарева), Максим Михайлов (проект «Лови момент», МБУК Центр культуры «Юбилейный»).

Добавим, что праздничное мероприятие прошло с соблюдением действующих санитарных ограничений по COVID-19.

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