В Петербурге дворника убила упавшая с крыши глыба льда

09:48, 08 февраля 2022, ПАИ

В Санкт-Петербурге от падения глыбы льда с крыши дома погиб дворник, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествие случилось у дома № 94 на Большом Сампсониевском проспекте. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Личность погибшего и обстоятельства трагедии уточняются.