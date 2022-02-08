В Петербурге дворника убила упавшая с крыши глыба льда
В Санкт-Петербурге от падения глыбы льда с крыши дома погиб дворник, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Происшествие случилось у дома № 94 на Большом Сампсониевском проспекте. От полученных травм молодой человек скончался на месте.
Личность погибшего и обстоятельства трагедии уточняются.
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