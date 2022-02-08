В Гдове задержали нетрезвого водителя из Санкт-Петербурга

09:48, 08 февраля 2022, ПАИ

В Гдове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днем 7 февраля у дома на улице К. Маркса стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Киа Рио». Выяснилось, что иномаркой управлял 48-летний житель Санкт-Петербурга, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.