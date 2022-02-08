Зарплату до 170 тысяч рублей предлагают врачам Псковской инфекционной больницы

09:52, 08 февраля 2022, ПАИ

В областную инфекционную больницу в Псковской области срочно ищут врачей на зарплату до 170 000 рублей, сообщает hh.ru.

Прямо сейчас областной инфекционной больнице требуются врач - анестезиолог-реаниматолог и врач-инфекционист. Им предлагают зарплату до 170 000 и до 150 000 рублей на руки соответственно.

В обязанности сотрудников войдёт работа с коронавирусными пациентами, проведение необходимых лечебно-профилактических мероприятий, ведение обследований и процедур, выполнение обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

Кандидаты должны иметь высшее профессиональное (медицинское) образование по одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия», пройденную послевузовскую подготовку (интернатуру или ординатуру). Работодатель готов рассматривать кандидатов без опыта работы и обучить необходимым навыкам.

Сотрудникам обещают работу в новом многофункциональном медицинском центре на современном оборудовании, федеральные выплаты, подъёмное пособие. Также работодатель отмечает, что все переработки оплачиваются.

Иногородним сотрудникам предоставляют жильё с возможностью дальнейшей приватизации либо компенсацию аренды квартиры.