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Танцоры из Острова заняли призовые места на всероссийских конкурсах

Коллектив островского ансамбля «Променад» занял призовые места на всероссийских конкурсах, сообщает газета «Островские вести».

Танцоры из Острова приняли участие в нескольких всероссийских хореографических конкурсах. Свое мастерство ребята продемонстрировали в формате онлайн.

Все представленные танцы принесли островичам награды. Коллективу вручили диплом лауреата I степени на всероссийском конкурсе детского творчества с международным участием «Юное дарование – 2022», диплом дипломанта I и диплом лауреата III степени на международном конкурсе-фестивале «На Олимпе», диплом лауреата III степени на всероссийском конкурсе-фестивале «Серпантин искусств», диплом за I место во всероссийском конкурсе «Мои таланты», диплом I степени в V международном творческом конкурсе «Ты – гений!», диплом лауреата II степени во всероссийском хореографическом конкурсе «Планета талантов».

Руководителю коллектива Людмиле Новиковой и директору гимназии Ларисе Петриковой от оргкомитетов и членов жюри конкурсов передали благодарности за воспитание юных дарований.

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