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Ежедневно с улиц Пскова вывозится тысяча кубометров снега - Борис Елкин

Уборка тротуаров. Фото из Инстаграм-аккаунта главы администрации Пскова Бориса Елкина

Ежедневно с улиц Пскова вывозится до тысячи кубометров снега, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин, комментируя корреспонденту Псковского агентства информации ход уборки города на утро вторника, 8 февраля.

«Снег прекратил идти около 6 утра, кроме того был переход температуры с плюсовой на минусовую, на тротуарах появились обледенения. Поэтому сегодня будем активно заниматься подсыпкой. Завтра, наоборот, снова плюсовая температура, вернемся к вычищению снега с тротуаров», - рассказал глава администрации города.

Пробивка ливневых стоков. Фото из Инстаграм-аккаунта главы администрации Пскова Бориса Елкина

«Ежедневно из разных районов Пскова вывозится до 1000 кубометров снега. Иначе поплывем. Службы занимаются пробивкой ливневых стоков и колодцев, чтобы вода уходила, делаем это точечно», - отметил Борис Елкин.

«Уборкой тротуаров на мостах занимается отдельная служба. Сегодня уделим особое внимание чистке Ольгинского моста», - добавил он.

Борис Елкин отметил, что городская администрация старается оперативно работать с жалобами горожан, в том числе на управляющие компании. «Управляйки на наши замечания, предписания и штрафы реагируют по-разному. Кто-то говорит, что нет техники, кто-то — что уборке мешают припаркованные машины. Считаю, что это отговорки. Надо работать с жителями: просить их в какой-то момент не парковаться в том или ином месте, потому что будут убирать снег», - сказал градоначальник.

Ранее Борис Елкин в своем Инстаграм-аккаунте сообщил, что по поручению губернатора Михаила Ведерникова  усиливается работа по очистке города от снега: «Всем подрядным организациям поставил задачу мобилизоваться по максимуму и уделить особое внимание очистке и обработке тротуаров».

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