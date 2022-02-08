Сотрудники Росгвардии задержали похитителя спиртного в Пскове

10:06, 08 февраля 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

7 февраля в 23:41 на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что из кафе на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который похитил с витрины спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.