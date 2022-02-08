Островичи поедут на первенство Северо-Запада по спортивным танцам

10:18, 08 февраля 2022, ПАИ

Представители клуба «Аэроданс» привезли с первенства Псковской области по спортивным танцам награды различной пробы. Они завоевали пять комплектов золотых медалей, четыре – серебряных, семь – бронзовых, сообщает портал «Мой Остров» со ссылкой на руководителя танцевального коллектива Наталью Секриеру.

Абсолютными чемпионами в категории «Юниоры 1» стали Михаил Неня и София Шальнева. В группе «Молодёжь» второе место заняли Арсений Дудин и Дарья Степанова, бронза досталась Ивану Игнатенко и Марии Ивановой.

Все эти пары вошли в состав сборной региона и будут представлять Псковскую областную федерацию танцевального спорта и свой клуб на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое состоится 4-6 февраля в Санкт- Петербурге.

В классификационных группах победителями стали: Александр Елисеев и Аделина Зубкова («Дети 2»), Макар Максимов и Диана Шевнина («Юниоры 2»), Михаил Мигров и Альбина Лебедева («Юниоры 2»).